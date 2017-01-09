Предполагаемых участников наркогруппировки задержали в Новосибирске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей сбытом наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону. Установлено, что противоправной деятельностью занимались пятеро жителей Новосибирска - две женщины и трое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет, выполнявших роли оператора, фасовщика и закладчиков.

"Никто, кроме организатора группы, ранее судим не был", - отмечается в сообщении.

Один из "закладчиков" был задержан с поличным в Ленинском районе Новосибирска при оборудовании тайников-закладок. В ходе досмотра автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 101 полимерный пакет с наркотическим средством метиловый эфир общей массой более 200 граммов.

Другие участники группы были задержаны через несколько дней одновременно по четырем адресам, говорится в сообщении.

В ходе досмотра задержанных и обысков по местам их проживания обнаружено и изъято более 2 кг синтетических наркотических средств, приготовленных для дальнейшего сбыта.

Кроме того, по данным пресс-службы, у фигурантов изъяты упаковочные материалы, весы, мобильные телефоны и другие предметы, используемые в преступной деятельности, наличные деньги - 150 тысяч рублей, предположительно полученные от продажи наркотиков.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.