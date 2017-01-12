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Минтруд прокомментировал инициативу продлить рабочий день курильщикам

Глава ведомства предложил Миндзраву вместо таких идей заняться реформой обязательного медицинского страхования

Минтруд прокомментировал инициативу продлить рабочий день курильщикам
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минздраву России следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня курильщиков, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

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"Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства", - сказал Топилин журналистам в четверг, отвечая на вопрос, как он относится к предложению Минздрава увеличить продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников.

Как стало известно в январе, такая идея содержится в подготовленной Минздравом антитабачной "Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу". Помимо инициативы продлить рабочий день для сотрудников, тратящих рабочее время на курение, в ней также предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия, введение 10-процентного налога на розничную продажу обычных и электронных и сигарет с направлением средств в региональные бюджеты.

Кроме того, Минздрав предложил запретить продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года, даже после достижения ими совершеннолетнего возраста.

Теги: Минздрав РФ, Минтруд РФ, Максим Топилин
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