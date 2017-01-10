Экс-гендиректора оборонного завода "Радиоприбор" будут судить за невыплату зарплаты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке Михаила Харченко.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата зарплаты), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов)", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора края Елена Телегина.

По версии следствия, с июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно не выплачивал зарплату коллективу завода, состоящему из 1,18 тыс. работников. В результате перед рабочими образовалась задолженность на сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись средства, достаточные для выплаты зарплаты.

Кроме того, с апреля по декабрь 2015 года гендиректор умышленно скрыл свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

Телегина уточнила, что на имущество фигуранта наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.

Уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд Владивостока.

Ранее сообщалось, что 16 декабря оставшиеся без работы в результате сокращения сотрудники оборонного завода "Радиоприбор" обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив.

Тогда вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в фейсбуке отметил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами.

"Радиоприбор" - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники.

Как сообщалось, в результате сокращения без работы остались около 1,2 тысяч человек, долги по зарплате не погашены. "Радиоприбор" по-прежнему остается одним из крупнейших предприятий-должников по зарплате в крае.