В России

Осужденного за 22 убийства ангарского маньяка обвинили еще в 47 убийствах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд продлил срок ареста жителю города Ангарск Михаилу Попкову, который в 2015 году был осужден пожизненно за убийство 22 женщин и признался в новых преступлениях.

"Суд по ходатайству следствия продлил на четыре месяца срок содержания под стражей Попкову. Решение было принято 27 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

В пресс-службе СУ СКР агентству уточнили, что в настоящее время Попкову предъявлено обвинение в 47 убийствах. "Данная информация была сообщена следователем по особо важным делам Евгением Карчевским (ведет дело Попкова - ИФ) в зале суда, когда решался вопрос о продлении ареста", - сказал сотрудник пресс-службы.

Для сравнения, советский серийный убийца Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства (при этом сам он сознался в 56 убийствах).

Иркутская газета "Восточно-Сибирская правда", журналист которой присутствовал на судебном заседании, сообщает, что так называемый ангарский маньяк признался в 60 новых убийствах. По всем преступлениям он написал явки с повинной, и чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы. В публикации отмечается, что Попкову предъявлено обвинение только в убийствах женщин, а не в изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в январе 2015 года Иркутский облсуд признал 50-летнего Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

В 1994-2000 годах в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесу, на кладбищах, у обочин дорог. Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все хозяева машин этой марки. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Попков написал еще более 20 явок с повинной. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв почти столько же, как у Чикатило.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком", и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления он совершил, находясь на дежурстве, и используя служебный автомобиль.

Теги: Ангарск, Михаил Попков
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