В России

Убивший десятки человек ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу

Ему уже поставлен диагноз "гомицидомания" или страсть к убийству, который не является симптомом психического расстройства

Убивший десятки человек ангарский маньяк направлен на психиатрическую экспертизу
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Михаил Попков, который был осужден пожизненно за убийство 22 женщин в городе Ангарск Иркутской области и признавшийся в 59 новых преступлениях, направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил следователь по особо важным делам СУ СКР по региону Евгений Карчевский.

"В настоящее время Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу в условиях стационара в Иркутске. После ее завершения ему будет передано на ознакомление обвинительное заключение по всем 59 эпизодам, совершенным с 1992 по 2010 годы, по которым он дал признательные показания, и дело будет направлено в Иркутский областной суд для вынесения приговора", - сказал Карчевский журналистам в четверг.

Он отметил, что Попкову поставлен диагноз "гомицидомания" или страсть к убийству, который не является симптомом психического расстройства, поэтому он вряд ли будет признан невменяемым.

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Следователь уточнил, что в настоящее время так называемому ангарскому маньяку предъявлено обвинение в 47 убийствах женщин, еще по 12-ти следственные действия продолжаются, но близки к завершению. По всем он написал явки с повинной.

"Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые "глухари", и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв. Свои преступления Попков запоминал покадрово, и все это буквально посекундно описывал в явках и давая показания. При этом каких-либо эмоций он не демонстрировал", - отметил Карчевский.

Продолжая разговор про личность маньяка, следователь назвал его очень скрытным человеком с психологией охотника.

"Есть люди-охотники, это про него. Только он охотился на людей. Сам про себя Попков говорил, что днем он один человек, а ночью - совсем другой. И все свои преступления он совершал поздно вечером и ночью", - сказал Карчевский.

Он также отметил большую физическую силу маньяка, который в молодости занимался биатлоном, а сейчас подтягивается на турнике 50 раз. Именно это позволило ему буквально голыми руками, с помощью хранящихся в машине инструментов, топора, удавки, камней и палок убивать женщин, причем есть несколько двойных убийств.

"Спусковым крючком" для Попкова, по словам следователя, стала некая личная психотравма, после которой он начал убивать. Какое именно это было событие, Карчевский не сказал.

Число убийств пошло на спад после проверки машины маньяка сотрудниками ДПС.

"Попков рассказал, что в 2000 или 2001 году его остановил патруль ДПС и произвел детальный осмотр его автомобиля. Поскольку машина у него была достаточно редкой модификации - в Ангарске была всего одна такая - он испугался, что его смогут опознать, стал более осторожным и практически перестал убивать", - сообщил следователь.

Следователь также отметил, что признаваясь в преступлениях, Попков не просил для себя поблажек и не стремился таким образом смягчить условия содержания. В СИЗО, где он находится на время следствия, ему обеспечивают такой же режим содержания, как и в колонии особого режима, к заключению в которой его приговорил суд.

"Возможно, он войдет в современную историю как самый жестокий и кровожадный маньяк России, но с точки зрения следствия это самый обычный преступник", - подчеркнул Карчевский.

По его словам, уголовное дело Попкова насчитывает более 300 томов, поэтому на ознакомление с обвинительным заключением у него может уйти несколько месяцев.

"Человек в день может прочитать 2-3 тома, не более", - уточнил следователь.

Ранее сообщалось, что 14 января 2015 года Иркутский облсуд признал 50-летнего Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

В 1994-2000 годах в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживались на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все хозяева машин этой марки. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Попков написал еще более 20 явок с повинной. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв почти столько же, как у Чикатило.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком", и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления он совершил, находясь на дежурстве, и используя служебный автомобиль.

27 декабря 2016 года Иркутский областной суд по ходатайству следствия на четыре месяца продлил срок заключения под стражей М.Попкову, который к этому времени признался в 59 новых преступлениях.

Теги: Михаил Попков
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