Володин обсудит с председателем ПАСЕ их "архаичные законы"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с ее председателем Педро Аграмунтом на этой неделе приезжает в Москву, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Парламент (ПАСЕ) живет по архаичным законам. Об этом мы и будем говорить", - сказал Володин журналистам во вторник, уточнив, что его встреча с Аграмунтом состоится 12 января.

Володин заметил, что он не склонен испытывать "завышенных ожиданий" от встречи с председателем ПАСЕ.

По словам спикера Госдумы, в ассамблее есть сложившаяся система принятия решений, которые считаются, для России же ситуация, когда одну из делегаций лишают основополагающего права - права голоса - ненормальна. Володин отметил, что невозможно представить, чтобы, например, целая политическая фракция была в Госдуме лишена права голоса.

Он подчеркнул, что Россия выступает за диалог и за участие в работе ПАСЕ, но участвовать в парламентской ассамблеи, где лишают права голоса, смысла нет.

В 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.