Володин счел расширение "списка Магнитского" истерикой администрации Обамы

По мнению спикера Госдумы, новые санкции - это попытка оправдать перед финансовыми спонсорами поражение на президентских выборах в США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU -Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал расширение Минфином США санкционного "списка Магнитского" истерикой уходящей американской администрации.

"Истерика уходящей администрации президента Обамы. По-другому не назовешь", - сказал Володин журналистам во вторник в связи с включением в "список Магнитского" председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина.

"Скорее всего, набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы. И сейчас ищут, кто виноват в этом поражении", - заявил спикер.

По его словам, "нужно спрашивать, в первую очередь, с себя, и отвечать перед своими избирателями".

Согласно заявлению официального представителя госдепартамента США Джона Кирби, сейчас в "списке Магнитского" 44 человека. "Лица из данного списка не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США (...) Блокируются все активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США или контролируемые гражданами США, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с ними", - говорилось в распространённом ранее сообщении.

В марте 2013 года фамилия Александра Бастрыкина называлась среди потенциальных фигурантов санкционного списка.

Председатель СКР уже высказался по этому поводу. Тогда он заявил, что ему "окажут честь", если включат в "список Магнитского".

Депутат Госдумы Луговой и бизнесмен Ковтун, которых в январе 2016 года в Великобритании назвали причастными к гибели Александра Литвиненко, с иронией восприняли их включение Минфином США в санкционный "список Магнитского".