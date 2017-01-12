Володин заявил о необходимости сохранить двусторонние контакты РФ с ПАСЕ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет замораживать двусторонние контакты по линии ПАСЕ, несмотря на то, что российская делегация не участвует в работе ассамблеи.

"Двусторонние встречи, диалог, коммуникации необходимы, и их надо продолжать. Но что касается официального участия в рамках парламентской ассамблеи, конечно, все это будет увязано с изменением норм регламента (ПАСЕ)", - сказал Володин в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Что касается двусторонних встреч, контактов, телефонных разговоров, диалога... Диалог должен быть. Мы часть европейского сообщества, Россия ведет постоянный диалог с национальными парламентами всех стран, участвующими в работе ПАСЕ, их 47", - сказал Володин.

Он напомнил, что в конце прошлого года проводились встречи с делегацией парламента Греции и переговоры с руководством парламента Турции, носит постоянный характер диалог с европейскими парламентами.

В четверг намечена встреча Володина с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом.

В 2014 году делегация РФ из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав - права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста парламентарии РФ отказались приезжать на сессии Ассамблеи.