По делу Улюкаева допросили только водителя, врача скорой помощи и понятого

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, в качестве свидетелей были допрошены только водитель, врач скорой помощи и понятой, сообщила журналистам адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

Ранее во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля ",- огласила постановление судья Елена Ленская.

Срок следствия по делу в отношении Улюкаева продлен до 15 мая.

Каштанова заявила, что защита пока не определилась с порядком обжалования домашнего ареста.

Дело Улюкаева

В ночь на 15 ноября СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела на Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения. 29 ноября Басманный суд Москвы также наложил обеспечительный арест на имущество экс-министра.

Арест был наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева, которые находятся в Смоленской области.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Позже на должность министра экономического развития был назначен Максим Орешкин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

"Подчеркиваю, что это не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране, я тоже такие решения когда-то принимал. Они не означают обвинения", - сказал он в интервью федеральных телеканалам.