Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - У бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева арестовано имущество на сумму более 0,5 млрд рублей, не считая недвижимости, сообщил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью, которое в среду публикует "Коммерсантъ".

"Что касается Алексея Улюкаева (. . .) то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.", - сказал Краснов.

Он также рассказал, что только по громким уголовным делам арестовано имущество на сумму около 18 млрд руб.

"Так, у Александра Хорошавина (экс-губернатора Сахалина - ИФ) арестованы недвижимое имущество и автомобили, оцениваемые в 320 млн руб., а также ценности и денежные средства на сумму более 1,7 млрд руб. Всего наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 млрд руб. По делу Вячеслава Гайзера (экс-губернатор Коми - ИФ) и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 млрд руб.", - сообщил зампредседателя СКР.

В ночь на 15 ноября СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отстранили от должности весной 2015 года. По версии следствия, за 2 года он получил взятки на сумму 5,6 млн долларов. Сейчас он находится под арестом.

Экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер и ряд бывших высокопоставленных чиновников республики являются фигурантами дела об организации преступного сообщества с целью завладеть государственным имуществом путем мошенничества. Как сообщили ранее в СКР, сумма установленного ущерба составляет 1,1 млрд рублей.