Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Носика и Кунгурова

Истцы намерены обжаловать в Европейском суде решения российских судов по заведенным против них уголовным делам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении представлять интересы российских блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова в Европейском суде по правам человека.

"Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием", - написал Навальный на своем сайте во вторник.

По данным следствия, блогер и медиа-менеджер Носик 1 октября 2015 года на одной из блог-платформ выложил статью экстремистского содержания под названием "Стереть Сирию с лица земли". Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Свою вину он не признал.

Пресненский суд Москвы 3 октября признал Носика виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Защита осужденного не согласилась с решением, попросив апелляционную инстанцию отменить решение районного суда и вынести А.Носику оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить подсудимого к двум годам колонии общего режима.

15 декабря Мосгорсуд смягчил приговор Носику, изменив сумму штрафа с 500 на 300 тысяч рублей. Адвокат А.Носика Сергей Бадамшин "Интерфаксу" сообщил "Интерфаксу", что блогер намерен обжаловать приговор и подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Тюменский блогер Алексей Кунгуров был задержан 3 марта 2016 года. Позже на основании филологической экспертизы одного из текстов в его блоге ему было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Приволжский военный суд приговорил Кунгурова к 2,5 годам колонии-поселения.