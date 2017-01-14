Навальный сообщил об оглашении ЕСПЧ 2 февраля решения по его жалобам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Европейский суд по правам человека 2 февраля огласит решения по его жалобам на незаконные задержания.

"Сегодня утром из Европейского суда пришло письмо: 2 февраля будут оглашены решения по шести моим жалобам на незаконные задержания и аресты", - написал он в своем блоге в субботу.

Навальный отметил, что речь идет о задержании и аресте во время народных гуляний 9 мая 2012 года, разгоне митинга 5 марта 2012 года, пикетах против пыток, арестах 24 февраля 2014 года в день вынесения первого приговора по делу о беспорядках на Болотной площади.