Главные новости
В миреСМИ узнали об интересе Трампа к планам членов ЕС покинуть союзВ РоссииБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400
В России

Навальный сообщил об оглашении ЕСПЧ 2 февраля решения по его жалобам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Европейский суд по правам человека 2 февраля огласит решения по его жалобам на незаконные задержания.

"Сегодня утром из Европейского суда пришло письмо: 2 февраля будут оглашены решения по шести моим жалобам на незаконные задержания и аресты", - написал он в своем блоге в субботу.

Навальный отметил, что речь идет о задержании и аресте во время народных гуляний 9 мая 2012 года, разгоне митинга 5 марта 2012 года, пикетах против пыток, арестах 24 февраля 2014 года в день вынесения первого приговора по делу о беспорядках на Болотной площади.

Теги: Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Крым направят дополнительные системы С-400В Крым направят дополнительные системы С-400
На полуострове заступил на боевое дежурство полк, оснащенный этой зенитной ракетной системойПодробнее
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Почти 70% респондентов ФОМ отметили рост влияния России в мире, большинство объяснили это возросшей военной мощью страны и независимой внешней политикойПодробнее
В Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦВ Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ
Выразить свой протест вышли около сотни человекПодробнее
Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХКузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХ
С соответствующей инициативой выступили власти Зеленодольского района ТатарстанаПодробнее
Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"
Ответственность предлагается ужесточить вплоть до уголовнойПодробнее
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 годуЛетные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
"Сармат" заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода" - по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"Подробнее
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономикиПодробнее
МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.МВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
Название банка пресс-служба ведомства не уточняетПодробнее
Готовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадокГотовящийся к полету "Союз" с экипажем МКС заменят из-за неполадок
Ранее сообщалось, что двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту "Прогресс", будет также замененПодробнее
Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГосдумеЗаконопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме
Согласно документу, доля иностранных владельцев в уставном капитале онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали об интересе Трампа к планам членов ЕС покинуть союзВ РоссииБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400В миреБарак Обама продлил на год украинские санкции против России
Навальный сообщил об оглашении ЕСПЧ 2 февраля решения по его жалобам
Кончаловский положительно расценил передачу Исаакиевского собора РПЦ
Касьянов счел серьезным ударом по экономике РФ возможные всеобъемлющие санкции США
В Минфине спрогнозировали рост минимальной цены на водку до 205-210 рублей
СМИ узнали об интересе Трампа к планам членов ЕС покинуть союз
Минспорт поддержит отстраненных на основе доклада Макларена спортсменов
В ДНР призвали серьезнее относиться к опубликованным Савченко спискам пленных
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи