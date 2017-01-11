Более 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатации

В ремонте в настоящее время находятся 16 самолетов из 87

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 находятся в эксплуатации, на ремонте в данный момент только 16 самолетов, сообщил "Интерфаксу" представитель АО "Гражданские самолеты Сухого" в среду.

"Проблема со стабилизаторами (SSJ-100 - ИФ) не является технически сложной, она не связана с конструкторскими решениями. Все самолеты могут быть отремонтированы на месте без транспортировки на завод производителя. Работы по восстановлению парка находятся в процессе, проблема будет устранена на всех воздушных судах до конца января, как мы заявляли ранее", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "вопрос, в процессе разрешения которого ГСС находятся на данный момент, никак не влияет на сроки поставок SSJ-100 в авиакомпании". "Возможность возникновения проблемы со стабилизаторами на новых самолетах полностью исключена", - подчеркнул представитель компании.

В конце декабря источник "Интерфакса" сообщал, что Росавиация потребовала провести проверку SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора". В ГСС тогда подтвердили факт выявления дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что по результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе у "Аэрофлота". При этом он уверял, что "с точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам".

По данным ГСС, в настоящее время в мире эксплуатируются 87 самолетов семейства SSJ-100. Крупнейшими российскими эксплуатантами являются авиакомпании "Аэрофлот" (30 машин), "Газпромавиа" (10), "Якутия" (4), "Ямал" (3), "ИрАэро" (4), зарубежными - мексиканская Interjet (22) и ирландская CityJet (3).

В ГСС подтвердили факт выявления дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но в компании утверждают, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".

В то же время, по мнению источника "Интерфакса" в авиастроении, повреждение указанных конструктивных элементов может иметь серьезные последствия.

"Даже самое небольшое, микроскопическое повреждение узлов крепления через определенное время, если самолет будет продолжать эксплуатироваться, под воздействием усталости материала будет увеличиваться в размерах до тех пор, пока сам узел крепления не разрушится (произойдет усталостное разрушение). Если это разрушение будет не единичным и произойдет в воздухе, то, при определенных условиях, последствия могут быть самые печальные", - отметил собеседник агентства.