Главные новости
В РоссииВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ РоссииСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловВ миреСавченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян
В России

Авиакомпания "Ямал" нашла дефект в одном SSJ-100 и приостановила его эксплуатацию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" выявила дефект у одного из трех эксплуатируемых самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), полеты на этом лайнере пока не осуществляются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Ремонтируем, (самолет - ИФ) пришел с дефектом", - отметил сотрудник пресс-службы, не уточнив, в чем конкретно заключается дефект. Сославшись на данные производителя самолета, он отметил, что дефект будет устранен до конца января.

"Поступление новых самолетов пока приостановлено из-за обнаружения (дефекта - ИФ) на этом самолете", - добавил сотрудник пресс-службы. Ранее авиакомпания "Ямал" заявляла о намерениях взять в операционный лизинг в 2015-2017 годах 25 самолетов SSJ-100.

В РоссииВ стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефектВ стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефектЧитать подробнее

Как сообщала газета "Ведомости", Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были выявлены повреждения узла. Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании "ИрАэро", позже - еще на двух. В итоге Росавиация приостановила эксплуатацию всех SSJ-100, в которых были обнаружены такие дефекты, до их устранения.

Также сообщалось, что в конце прошлого года АО "Гражданские самолеты Сухого" поставило Государственной транспортной лизинговой компании для передачи авиакомпании "Ямал" два самолета Sukhoi Superjet 100 с новой трансформируемой компоновкой салона.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что эти самолеты пока не получены.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Авиакомпания эксплуатирует три самолета SSJ-100, семь А320, два A321, четыре Boeing-737, десять CRJ-200LR, два L-410 и один Challenger-850.

Теги: Ямал, SSJ-100, Sukhoi Superjet
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительностиПодробнее
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
Общая сумма материальных ценностей - около 500 млн рублейПодробнее
Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политикаПодробнее
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублейПод арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей
В Следственном комитете рассказали, что всего по нескольким резонансным уголовным делам арестовано имущество на 18 млрд рублейПодробнее
Исаакиевский собор передадут Русской православной церквиИсаакиевский собор передадут Русской православной церкви
В правительстве Петербурга заверяют, что храм сохранит музейную функциюПодробнее
Навальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера КунгуроваНавальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера Кунгурова
Истцы намерены обжаловать в Страсбургском суде решения российских судов по заведенным против них уголовным деламПодробнее
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреляПодробнее
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 маяСрок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 мая
В ходе заседания суда Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыездеПодробнее
Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"
По словам депутата Лугового, интриги было бы больше, если бы его внесли в "список Макларена", в котором фигурируют якобы употреблявшие допинг российские спортсменыПодробнее
В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования и перегрузаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Международный автосалон в Детройте14 фото
10 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ РоссииСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловВ миреСавченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиянЭкономикаВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Минобороны РФ не получало жалоб на сближение истребителей с самолетами ВВС США
Перераспределения средств с соцобъектов на "Зенит-Арену" в 2017 году не будет
Уоррен Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's в дни спада на бирже
В Японии начали готовить закон об отречении императора от престола
При взрыве бытового газа в Саратове пострадали семь человек
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Авиакомпания "Ямал" нашла дефект в одном SSJ-100 и приостановила его эксплуатацию
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи