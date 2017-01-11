Авиакомпания "Ямал" нашла дефект в одном SSJ-100 и приостановила его эксплуатацию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" выявила дефект у одного из трех эксплуатируемых самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), полеты на этом лайнере пока не осуществляются, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Ремонтируем, (самолет - ИФ) пришел с дефектом", - отметил сотрудник пресс-службы, не уточнив, в чем конкретно заключается дефект. Сославшись на данные производителя самолета, он отметил, что дефект будет устранен до конца января.

"Поступление новых самолетов пока приостановлено из-за обнаружения (дефекта - ИФ) на этом самолете", - добавил сотрудник пресс-службы. Ранее авиакомпания "Ямал" заявляла о намерениях взять в операционный лизинг в 2015-2017 годах 25 самолетов SSJ-100.

Как сообщала газета "Ведомости", Росавиация 22 декабря предписала российским эксплуатантам самолета Sukhoi SuperJet 100 осмотреть крепления навески хвостового стабилизатора, так как были выявлены повреждения узла. Сначала повреждение было обнаружено на одном из четырех лайнеров авиакомпании "ИрАэро", позже - еще на двух. В итоге Росавиация приостановила эксплуатацию всех SSJ-100, в которых были обнаружены такие дефекты, до их устранения.

Также сообщалось, что в конце прошлого года АО "Гражданские самолеты Сухого" поставило Государственной транспортной лизинговой компании для передачи авиакомпании "Ямал" два самолета Sukhoi Superjet 100 с новой трансформируемой компоновкой салона.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что эти самолеты пока не получены.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. Авиакомпания эксплуатирует три самолета SSJ-100, семь А320, два A321, четыре Boeing-737, десять CRJ-200LR, два L-410 и один Challenger-850.