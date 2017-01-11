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По факту взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове возбуждено уголовное дело

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Саратове по факту взрыва бытового газа в доме, в результате которого пострадало семь человек, сообщили в пресс-службе СКР.

"Следственными органами СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время следователями территориального подразделения СКР совместно с наиболее опытными следователями-криминалистами регионального управления продолжается проведение осмотра места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев.

"В трагедии, по предварительным данным, пострадало не менее семи человек, из них двое детей 8-ми и 12-ти лет, а также хозяин квартиры, который получил ожоги тела", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, днем 11 января в квартире, расположенной на 3-м этаже дома на Московском шоссе Саратова, произошел взрыв бытового газа. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства областного управления СКР, добавили в ведомстве.

Теги: Саратов
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