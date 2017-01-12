Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Группа террористов, нейтрализованная в последние дни в Чечне, была тесно связана с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), сообщил в четверг по телефону "Интерфаксу" глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений", - сказал Р.Кадыров, отвечая на вопрос, была ли группа каким-то образом связана с ИГИЛ.

"Этому есть неопровержимые доказательства: есть телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали все это", - отметил глава Чечни.

"Мы не остановимся на ликвидации данной группы. Необходимо нейтрализовать ту мразь, которая, спрятав голову в Сирии, гадит далеко за ее пределами. Корень нужно вырвать и высушить. Думаю, что это удастся", - подчеркнул он.

Кадыров считает спецоперацию большим успехом местных правоохранительных органов.

"В данном случае террористы нейтрализованы, до того, как они приступили к реализации планов. Дальше ждать нельзя было. Они планировали тяжкие резонансные преступления. После раскрытия всей организации, её накрыли, не дав совершить зло", - сказал Кадыров.

По его словам, "приказ был совершить одновременные убийства должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и администраций, представителей духовенства". Он отметил, что операцию по ликвидации банды можно признать образцовой, начиная от замысла, планирования и реализации.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне в ходе проведения спецоперации уничтожены четверо боевиков.

"В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного нахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнется активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища", - сказал глава республики.

По его словам, за последние двое суток с момента начала операции задержаны несколько десятков боевиков и их пособников. Кадыров отметил, что изъяты мины, взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие.