В Чечне задержали несколько десятков связанных с ИГ боевиков

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Чечни в ходе масштабной спецоперации ликвидировали сеть боевиков, тесно связанную с "Исламском государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка), сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Задержано несколько десятков бандитов, включая пособников", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что вся сеть тесно связанного с ИГ подполья раскрыта. По оперативным данным, добавил он, в бегах находится один бандит.

По словам собеседника "Интерфакса", масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, а также нескольких населенных пунктах Шалинского района.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что в Курчалоевском районе в ходе спецоперации уничтожены четверо боевиков, еще один был задержан. По словам главы региона, еще один преступник воспользовался темным временем суток и сбежал, но его возможное местонахождение блокировано, и с наступлением рассвета начнется активная фаза операции. Один сотрудник силовых структур в столкновения погиб. Позднее Кадыров сообщил, что нейтрализованная в Чечне группа террористов была тесно связана с ИГ.