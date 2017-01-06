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"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии

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В пятницу авианесущая группировка начнет переход из Средиземного моря в Североморск

"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
Российский авианосец "Адмирал Кузнецов"
Фото: Reuters

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первой ее покинет авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он в пятницу журналистам. По словам Герасимова, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Герасимов уточнил, что авианесущая группировка Вооруженных сил РФ во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" в пятницу начнет переход из Средиземного моря в Североморск.

"Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", - сказал Герасимов.

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"Если не будет никаких других задач, и если они пойдут напрямую, то им потребуется до 10 суток, чтобы быть в Североморске", - уточнил экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

Как напомнил Герасимов, с 00.00 по московскому времени 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Сделал дело

В свою очередь, командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил: "Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены".

Он отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны. По его словам, корабельная авианесущая группа Северного флота готова к дальнейшим действиям.

О том, что крейсеры "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск (главная база Северного флота РФ), 3 января "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"), сообщал ранее "Интерфакс". "Катрана" на "Адмирале Кузнецове" в декабре показало российское телевидение.

"Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя (МиГ-29 и Су-33). Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с "Петром Великим" покинула Североморск 15 октября 2016 года.

Теги: Минобороны РФ, Сирия, Адмирал Кузнецов, Петр Великий
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