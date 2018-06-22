Телеканал "Дождь" оспорил в суде штрафы на 2 млн рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Телеканал дождь оспорил в Арбитражном суде Москвы штрафы на сумму 2 млн, выписанные налоговой инспекцией за процедурные нарушения, сообщила "Интерфаксу" гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева.

В арбитражный суд Москвы поступило 80 исков от ООО "Телеканал Дождь" к налоговой инспекции №15 г. Москвы о признании незаконными постановлений налоговой инспекции о назначении административного наказания, следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Все эти постановления налоговиков в адрес телеканала связаны не с уплатой налогов, а с нарушениями в процедуре отчета о получении платежей от контрагентов. Никакого ущерба для государства нет, это все чисто бумажные проблемы, связанные с оформлением", - сказала Синдеева.

По ее словам, общая сумма штрафов, выписанных налоговой инспекцией за эти нарушения, составила 2 млн руб. "Это существенная сумма для нашего телеканала. Мы постараемся отстоять свою позицию в суде", - подчеркнула Синдеева.

Согласно решению суда, судебное разбирательство пройдет в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон. Дело будет рассмотрено на основании письменных доказательств отзыва ответчика, письменного объяснения заявителя, других документов, представленных сторонами.

Бенефициаром ООО "Телеканал Дождь" является Наталья Синдеева. Выручка телеканала за 2017 г. по словам гендиректора составила 406 млн руб. Выручка за 2016 г. по данным СПАРК составила 414,7 млн руб.