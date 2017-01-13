В России

После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"

Для замены ступень отправят в Самару на завод-изготовитель

После аварии "Прогресса" заменят двигатель третьей ступени ракеты "Союз-У"
Ракета-носитель "Союз-У"
Фото: ТАСС, Олег Урусов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - После аварии предыдущего корабля двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту следующий космический грузовик "Прогресс МС-05", будет заменен, сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя", - сказал источник.

Он сообщил, что данное решение было принято по результатам расследования аварии предыдущего космического "грузовика" "Прогресс МС-04" в декабре.

Как ожидается, "Прогресс МС-05" отправится к МКС в феврале.

1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве. Позднее комиссия установила, что авария предварительно произошла из-за неисправности двигателя третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У".

Теги: Прогресс, космос, Байконур
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