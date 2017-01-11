Главные новости
В миреКандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФЭкономикаБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииКультураСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
В России

Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"

Авария произошла из-за вскрытия бака "О" третьей ступени ракеты-носителя после возгорания насоса окислителя

Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел крушение предварительно из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя, сообщает Роскосмос.

"Наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака "О" третьей ступени РН (ракеты-носителя - ИФ) в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя", - говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в "Интерфакс".

В РоссииВ РФ произведено два десятка двигателей по типу установленных на упавшем "Прогрессе"Читать подробнее

По данным Роскосмоса, причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.

В сообщении отмечается, что в результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля (ТГК).

"Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее города Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре. Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК "Прогресс МС-05".

В РоссииРогозин назвал важнейшей задачей космической отрасли выход на безаварийные пускиЧитать подробнее

Ранее источник на Байконуре сообщил "Интерфаксу", что авария космического грузовика "Прогресс МС-04" была спровоцирована повреждением двигательной установки при нештатном отделении третьей ступени.

"После отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя ее двигатель по неустановленной причине не отключился, а продолжил работу. В результате третья ступень ударилась о корабль и критически повредила его двигательную установку", - рассказал собеседник агентства.

1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

Теги: Роскосмос, Прогресс МС-04
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦПолиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ
Тем не менее активисты движения "Весна" успели вывесить один баннер из несколькихПодробнее
Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метаноломИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом
По мнению следствия, он не организовал работу коллег, которые должны были предотвратить продажу опасного для жизни людей "Боярышника"Подробнее
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительностиПодробнее
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
Общая сумма материальных ценностей - около 500 млн рублейПодробнее
Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политикаПодробнее
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублейПод арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей
В Следственном комитете рассказали, что всего по нескольким резонансным уголовным делам арестовано имущество на 18 млрд рублейПодробнее
Исаакиевский собор передадут Русской православной церквиИсаакиевский собор передадут Русской православной церкви
В правительстве Петербурга заверяют, что храм сохранит музейную функциюПодробнее
Навальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера КунгуроваНавальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера Кунгурова
Истцы намерены обжаловать в Страсбургском суде решения российских судов по заведенным против них уголовным деламПодробнее
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФЭкономикаБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииКультураСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центраСпортРоссия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Тиллерсон пообещал на посту госсекретаря соблюдать "акт Магнитского"
Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
Кандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФ
Тиллерсон упрекнул Россию в игнорировании интересов США на международной арене
Россия стала второй в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Глава Ливийской национальной армии посетил авианосец "Адмирал Кузнецов"
Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи