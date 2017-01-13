Защита обжаловала арест Улюкаева

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Защита обжаловала продление домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, сообщила его адвокат Лариса Каштанова.

"Мы подали жалобу на решение Басманного суда", - сказала Каштанова в пятницу "Интерфаксу".

Во вторник, 10 января, Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Срок следствия по делу в отношении экс-министра продлен до 15 мая.

В ночь на 15 ноября 2016 года СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил А.Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

29 ноября Басманный суд Москвы также наложил обеспечительный арест на имущество экс-министра: 10 земельных участков и жилой дом, которые находятся в Смоленской области.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Президент назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина.

Премьер-министр Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях. "Подчеркиваю, что это не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране, я тоже такие решения когда-то принимал. Они не означают обвинения", - сказал он в интервью федеральных телеканалам.