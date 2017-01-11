Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги и монеты из драгоценных металлов, принадлежащие экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции.

"14 декабря Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, апелляционных жалоб на данное постановление пока не поступало.

Ранее в среду заместитель председателя СКР Игорь Краснов сообщил в интервью, которое опубликовала газета "Коммерсант": "Что касается Алексея Улюкаева (. . .) то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей".

Арест продлен

Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. "Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил продлить Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля ",- огласила постановление судья Елена Ленская.

Срок следствия по делу в отношении Улюкаева продлен до 15 мая.

В ночь на 15 ноября СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения. 29 ноября Басманный суд Москвы также наложил обеспечительный арест на имущество экс-министра.

Арест был наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева, которые находятся в Смоленской области.

Суть обвинения

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Президент назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина.

Премьер-министр РФ Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

"Подчеркиваю, что это не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране, я тоже такие решения когда-то принимал. Они не означают обвинения", - сказал он в интервью федеральным телеканалам.