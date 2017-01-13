Изъятые из приемной семьи дети с ВИЧ получали своевременное лечение

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - У органов опеки нет претензий к обеспечению лечения ВИЧ-инфицированных приемных детей, временно изъятых из московской семьи, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Никаких претензий к маме по их здоровью не было. Вовремя покупались медикаменты, посещались соответствующие медицинские центры", - сказала она в пятницу журналистам, отметив, что матери будет разрешено видеться с детьми.

Омбудсмен пока не располагает информацией о том, является ли мать также ВИЧ-инфицированной. Кузнецова отметила, что по состоянию на июль 2016 года у органов опеки не было претензий к данной семье.

"Нам совершенно не важно, как заболели дети. Важно максимально сделать так, чтобы у них все было хорошо", - сказала она. затруднившись сказать, будут ли дети возвращены в семью.

Ранее в пятницу замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что отец семейства, откуда временно забрали детей, позволял себе жестоко обращаться с ними. "10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения - на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован", - сказала она в пятницу "Интерфаксу".

По ее данным, из семьи были изъяты 10 детей, а не 12, как сообщалось ранее. Так, восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое - в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Барсукова пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.