В числе погибших в ДТП в Саратовской области оказались пятеро граждан Киргизии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пять граждан Киргизии погибли в ДТП на автотрассе Нижний Новгород - Саратов, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций.

По словам представителя пресс-службы, в ночь на воскресенье примерно в 04:30 в Петровском районе Саратовской области на 547-м километре автотрассы Нижний Новгород-Саратов столкнулись грузовик Volvo и легковая Toyota.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять граждан Киргизии. Личности погибших уточняются", - добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов сообщил "Интерфаксу", что дорожная авария в Петровском районе Саратовской области унесла жизни семи человек. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся со встречной "Тойотой Минивэн".