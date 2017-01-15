Семь человек погибли в результате ДТП в Саратовской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Петровском районе Саратовской области унесла жизни семи человек, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МВД региона Дмитрий Рассказов. По его словам, ДТП произошло в 1:30 по местному времени (00:30 мск) на 550 километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумувка.

Водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся со встречной "Тойотой Минивэн".

"В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota скончались на месте", - сказал пресс-секретарь областного главка МВД.

На месте аварии работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия, добавил он.