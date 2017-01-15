Главные новости
В РоссииВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ миреТрамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"МоскваВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
В России

Семь человек погибли в результате ДТП в Саратовской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Петровском районе Саратовской области унесла жизни семи человек, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МВД региона Дмитрий Рассказов. По его словам, ДТП произошло в 1:30 по местному времени (00:30 мск) на 550 километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумувка.

Водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся со встречной "Тойотой Минивэн".

"В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota скончались на месте", - сказал пресс-секретарь областного главка МВД.

На месте аварии работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия, добавил он.

Теги: Россия, Саратовская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Кадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террористаКадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста
Ликвидированная бандгруппа была связана с ИГПодробнее
Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской областиРоссия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области
Инспекция в районе площадью 16 тыс. кв км пройдет с 16 по 19 январяПодробнее
В Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в Астане
По словам источника, пока не завершены переговоры относительно сторон, которые примут участие в межсирийских переговорах, хотя глава МИД Турции заверяет в приглашении СШАПодробнее
В Крым направят дополнительные системы С-400В Крым направят дополнительные системы С-400
На полуострове заступил на боевое дежурство полк, оснащенный этой зенитной ракетной системойПодробнее
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Почти 70% респондентов ФОМ отметили рост влияния России в мире, большинство объяснили это возросшей военной мощью страны и независимой внешней политикойПодробнее
В Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦВ Петербурге прошла акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ
Выразить свой протест вышли около сотни человекПодробнее
Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХКузнецова обратилась в прокуратуру из-за призыва чиновника отнимать детей за долги по ЖКХ
С соответствующей инициативой выступили власти Зеленодольского района ТатарстанаПодробнее
Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"Скворцова пообещала ужесточить наказание за препятствование работе "скорой"
Ответственность предлагается ужесточить вплоть до уголовнойПодробнее
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 годуЛетные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
"Сармат" заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В "Воевода" - по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"Подробнее
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
По словам экс-министра финансов, они необходимы для реализации планов по развитию российской экономикиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ миреТрамп заявил о понимании разведкой США истинной ситуации вокруг "досье"МоскваВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ РоссииВ Крым направят дополнительные системы С-400
МИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-США
Семь человек погибли в результате ДТП в Саратовской области
Судно со 107 мигрантами затонуло недалеко от берега Ливии
Трамп запланировал встретиться с Путиным вскоре после своей инаугурации
На границе Литвы и Калининградской области построят стену
Кадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста
Инспекторы из Сербии посетят подмосковные части российской армии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи