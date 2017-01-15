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Патрушев заявил об участившихся попытках взлома информсистем России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют", - сказал он в интервью "Российской газете".

Патрушев также заявил, что администрация президента США Барака Обамы "голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире".

На международной арене, отметил он, стратегической целью России является формирование такой системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве.

Соответствующая работа, сказал секретарь Совбеза, последовательно проводится в рамках Группы правительственных экспертов ООН. Наглядным свидетельством востребованности такого курса служит принятая Генассамблеей по инициативе России резолюция "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности".

Секретарь Совбеза напомнил, что соавторами выступили: Германия, Бельгия, Финляндия, Испания, Португалия, Голландия, Швейцария, Южная Корея, Турция; всего около 80 государств.

На национальном уровне, отметил Патрушев, также продолжается процесс совершенствования мер противодействия угрозам в информационном пространстве.

Важным шагом, по его оценке, стало принятие в прошлом году Основ государственной политики в указанной сфере, а также Доктрины информационной безопасности.

Теги: Совбез, Николай Патрушев
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