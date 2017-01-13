Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в течение 90 дней представить доклад, в котором будут рассмотрены выдвинутые против России обвинения в хакерских атаках в США во время минувших президентских выборов.

"Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", - написал Трамп в пятницу в своем твиттере.

Ранее во время пресс-конференции Трамп также признал причастность РФ к хакерским атакам в США. При этом он подчеркнул, что взломом компьютерных систем занимаются многие страны, а демократы сами виноваты, так как не позаботились о защите от хакеров.

Говоря о появившихся ранее в СМИ материалах о якобы имеющемся у российской стороны компромате на него, избранный президент отметил: "Теперь выяснилось, что лживые утверждения в мой адрес были собраны моими политическими оппонентами и провалившимся шпионом, который боится судебного преследования".

"Абсолютно сфабрикованные факты политическими слизняками как демократами, так и республиканцами - фальшивые новости! Россия говорит, что ничего этого нет", - подчеркнул Трамп.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

Он отметил, что, возможно, эти лживые новости были распространены "разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств и не будет".

Как сообщили ранее западные СМИ, одним из авторов так называемого секретного досье о предполагаемом сборе российской стороной компрометирующих данных на Трампа является бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил. По данным СМИ, Стил покинул свой дом в английском графстве Суррей. Источник, знакомый с предполагаемым автором досье сообщал, что тот опасается за свою жизнь.