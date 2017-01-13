Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.
В мире

Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в течение 90 дней представить доклад, в котором будут рассмотрены выдвинутые против России обвинения в хакерских атаках в США во время минувших президентских выборов.

"Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней", - написал Трамп в пятницу в своем твиттере.

Ранее во время пресс-конференции Трамп также признал причастность РФ к хакерским атакам в США. При этом он подчеркнул, что взломом компьютерных систем занимаются многие страны, а демократы сами виноваты, так как не позаботились о защите от хакеров.

Говоря о появившихся ранее в СМИ материалах о якобы имеющемся у российской стороны компромате на него, избранный президент отметил: "Теперь выяснилось, что лживые утверждения в мой адрес были собраны моими политическими оппонентами и провалившимся шпионом, который боится судебного преследования".

"Абсолютно сфабрикованные факты политическими слизняками как демократами, так и республиканцами - фальшивые новости! Россия говорит, что ничего этого нет", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что, возможно, эти лживые новости были распространены "разведкой, хотя она и знала, что нет никаких доказательств и не будет".

Как сообщили ранее западные СМИ, одним из авторов так называемого секретного досье о предполагаемом сборе российской стороной компрометирующих данных на Трампа является бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил. По данным СМИ, Стил покинул свой дом в английском графстве Суррей. Источник, знакомый с предполагаемым автором досье сообщал, что тот опасается за свою жизнь.

Теги: Россия, США, Дональд, Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Сирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудараСирия предупредила Израиль о последствиях нанесенного по Дамаску авиаудара
В результате атаки израильских ВВС на авиабазу на западе города был уничтожен склад боеприпасовПодробнее
Израильские ВВС нанесли авиаудар по западной части ДамаскаИзраильские ВВС нанесли авиаудар по западной части Дамаска
При ударе был разрушен склад боеприпасовПодробнее
США перестанут давать вид на жительство кубинцамСША перестанут давать вид на жительство кубинцам
Мера распространится на граждан Кубы, попавших в страну без визыПодробнее
В Дамаске произошел взрывВ Дамаске произошел взрыв
Погибли не менее пяти человекПодробнее
Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка ДжулианиВопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Накануне Дональд Трамп пообещал защитить свою страну от хакеров, заверив, что во время его президентства Россия будет больше уважать Вашингтон и прекратит кибератакиПодробнее
Daily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-хDaily Mail узнала о работе автора "досье" на Трампа в Москве в 1990-х
Издание сообщило, что бывший сотрудник британской разведки однажды работал с агентом российских спецслужб Александром ЛитвиненкоПодробнее
Автор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в ВеликобританииАвтор "досье" на Трампа спешно покинул свой дом в Великобритании
По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны МосквыПодробнее
На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"
Ранее за непризнание суверенитета этой страны и показ российской рекламы Киев уже прекратил трансляцию около 35 телеканаловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКудрин заявил о необходимости политических реформ в РФЭкономикаСрок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 летВ РоссииМВД выявило аферу с хищением руководителями одного из банков 1 млрд руб.Культура"Викинг" стал первым российским фильмом в топ-10 лидеров мирового проката
Летные испытания новейшей МБР "Сармат" начнутся в 2017 году
Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней
Организация зоозащитников PETA стала акционером Louis Vuitton
ФАС не нашла у Visa и MasterCard злоупотреблений доминирующим положением
Кудрин заявил о необходимости политических реформ в РФ
Уголовное дело возбудили в Уфе после видео с ползущей на рентген пациенткой
Срок наказания арестованного в США топ-менеджера Volkswagen составит до 169 лет
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи