Сенат проведет расследование вмешательства Москвы в выборы в США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Верхняя палата конгресса США инициировала собственное расследование вмешательства России в президентские выборы в США. Выводы о связях предвыборного штаба Трампа с Кремлем должен будет представить сенатский комитет по разведке, сообщил в пятницу на своем сайте его председатель, Ричард Бурр.

Он намерен изучить источники, на которые основывался доклад о российских кибератаках, представленный 6 января Бараку Обаме и Дональду Трампу. Комитет планирует допросить должностных лиц из администраций уходящего президента и его преемника - вплоть до вызова в суд в случае необходимости.

В заявлении также сказано, что сенаторы получили заверения со стороны разведывательного сообщества о его готовности к сотрудничеству.