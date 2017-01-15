В 2016 году выявили свыше 900 пытавшихся проникнуть в Россию террористов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия принимает эффективные меры против террористов, которые пытаются проникнуть в страну из зон военных действий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целом, проводимые оперативные мероприятия позволяли эффективно и своевременно пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов из зон боевых действий", - сказал он в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в понедельник.

Как отметил Патрушев, "в минувшем году таким путем было выявлено свыше 900 лиц, причастных к террористической деятельности".

При этом он подчеркнул, что по-прежнему существует проблема законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих на территории РФ, под видом традиционных мусульманских общин. "При поддержке отдельных стран - не буду их сейчас называть - они занимались пропагандой экстремизма, привлекали новых членов, осуществляли отправку наемников в лагеря подготовки террористов", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что планируется продолжить работу, направленную на усиление контроля за лицами, прибывающими из стран с повышенной террористической активностью, и в целом координацию действий профильных ведомств в вопросах противодействия терроризму.

Патрушев сказал: "Безусловно, серьезные усилия будут сосредоточены на обеспечении безопасности предстоящих в России крупных международных и спортивных мероприятий".