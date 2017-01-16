Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов

Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) заявили, что у России есть враги, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

О том, что у России нет врагов, сказали 18% респондентов. Затруднились ответить 14% участников опроса, проведенного 9-12 декабря 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

В "Левада-Центре" отметили, что доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, заметно снизилась с сентября 2014 года, когда об этом заявили 84% опрошенных. Тогда не обнаружили у России врагов лишь 8% респондентов.

В то же время 52% участников последнего опроса высказали мнение, что "России сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги". 29% россиян считают, что "разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти". Каждый пятый (19%) затруднился с ответом.