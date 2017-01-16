СКР подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичный главк Следственного комитета России проводит доследственную проверку в отношении художника Петра Павленского по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в управлении.

Между тем источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что на данном этапе проверки состава преступления не выявлено, уголовное дело не возбуждено.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала на Павленского и его гражданскую супругу Ольгу Шалыгину заявление о совершении насильственных действий сексуального характера. Павленский сообщил телеканалу "Дождь", что Слонина была у него дома однажды - 4 декабря, после чего и написала заявление. При этом утверждения о сексуальном насилии он назвал "доносом".

Павленский рассказал, что его вместе с женой отвезли на допрос из аэропорта "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился около семи часов, после чего их отпустили, сказав явиться по первому звонку. После этого Павленский с гражданской женой и двумя их детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, а оттуда вылетел во Францию.

Адвокат Ольга Динзе сообщила телеканалу, что по заявлению Слониной идет доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Сам Павленский утверждает, что если уголовному делу будет дан ход, он будет просить политическое убежище во Франции.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.