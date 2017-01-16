Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Художник-акционист Петр Павленский уехал с семьей во Францию после написанного на него заявления о насильственных действиях сексуального характера и, возможно, будет просить политическое убежище в этой стране, сообщил он телеканалу "Дождь".

По словам художника, заявление по статье 132 УК РФ на него и его гражданскую супругу Оксану Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Павленский признает, что эта женщина была у него дома один раз - вечером 4 декабря, после чего и написала заявление, но вину в сексуальном насилии художник отрицает и называет это дело "доносом".

Павленский рассказал "Дождю", что его вместе с Шалыгиной отвезли на допрос прямо из аэропорта "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился около семи часов, после чего их отпустили, сказав "явиться по первому звонку". После этого Павленский вместе с гражданской женой и двумя их детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, а оттуда улетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила телеканалу, что сейчас по заявлению идет доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Сам Павленский утверждает, что если уголовной статье будет дан ход, он будет просить политическое убежище во Франции.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.