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Акционист Павленский стал фигурантом дела о побоях

Ранее адвокат художника Ольга Динзе заявила, что полиция не стала возбуждать на него уголовное дело о побоях

Акционист Павленский стал фигурантом дела о побоях
Художник Петр Павленский
Фото: Reuters

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело об избиении на художника-акциониста Петра Павленского, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке полиции во вторник.

"По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)", - сообщили в пресс-службе главка. Там отметили, что потерпевший за помощью обращался в медучреждение.

Между тем, ранее во вторник адвокат художника Ольга Динзе заявляла, что полицией было вынесено решение не возбуждать уголовное дело о побоях.

В понедельник сценарист и продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский сообщил, что актер театра Василий Березин написал на Павленского и его подругу Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

Это не единственное заявление на Павленского, которое сейчас рассматривает полиция. В пресс-службе столичного главка СКР "Интерфаксу" накануне сообщили, что проводится доследственная проверка по заявлению о попытке изнасилования.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и Шалыгиной насильственных действий сексуального характера.

Художник и его гражданская супруга отрицают свою вину. Так, Павленский сообщил телеканалу "Дождь", что Слонина была у него дома 4 декабря, после чего и написала заявление, но утверждения о сексуальном насилии назвал "доносом". Павленский рассказал, что его вместе с Шалыгиной отвезли на допрос из аэропорта "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился около семи часов, после чего их отпустили, сказав явиться по первому звонку. После этого Павленский с гражданской женой и двумя их детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, а оттуда вылетел во Францию.

Павленский заявил, что если уголовному делу будет дан ход, он будет просить политическое убежище во Франции.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

Теги: Петр Павленский
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