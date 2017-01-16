Антон Носик заплатил 300 тысяч рублей штрафа за экстремистскую статью

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Блогер и медиа-менеджер Антон Носик заплатил 300 тысяч рублей штрафа по делу об экстремизме -за свой текст об операции ВКС России в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Носик Антон Борисович оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей еще 23 декабря, но квитанцию в суд направил сегодня по электронной почте", - сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

По данным следствия, Носик 1 октября 2015 года в своем блоге в "Живом журнале" выложил статью экстремистского содержания под названием "Стереть Сирию с лица земли". Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Вину Носик не признал.

Пресненский суд Москвы 3 октября приговорил автора статьи к штрафу в 500 тысяч рублей. Защита осужденного не согласилась с приговором, попросив апелляционную инстанцию оправдать Носика в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить подсудимого к двум годам колонии общего режима.

15 декабря Мосгорсуд смягчил приговор Носику, снизив штраф с 500 до 300 тысяч рублей.