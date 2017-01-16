В Госдуме опровергли существование "кибервойск" в России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кибервойск в России нет, заявил в понедельник первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Нет, конечно", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, есть ли в РФ такие подразделения.

При этом он отметил, что во всех странах, которые претендуют на роль сверхдержав, "конечно же ведутся эти разработки, потому что необходимо иметь в своём арсенале в том числе и такие средства борьбы с противником".

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду кибервойска, Шерин сказал: "Конечно".