Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"

В ведомстве заявили, что вероятность существования таких войск равна 50%: может, они есть, а может, их и нет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минкомсвязь РФ не имеет отношения к созданию и финансированию кибервойск, о существовании их в России ведомству ничего неизвестно, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Минкомсвязь не имеет к этому отношения, и нам про это ничего неизвестно", - заявил Волин во вторник, отвечая на вопрос о существовании в России кибервойск и возможной причастности к этому Минкомсвязи.

"А что касается самой возможности (существования), то здесь как в анекдоте про женскую логику: вероятность встретить динозавра 50 на 50, можно встретить, а можно не встретить", - рассказал замминистра.

Газета "Коммерсант" во вторник опубликовала исследование международной компании Zecurion Analytics, согласно которому Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.

Согласно данным компании и источникам издания на рынке информационной безопасности, численность российских кибервойск насчитывает примерно 1000 человек, а их финансирование может ежегодно составлять около $300 млн.

Самой сильной армией в киберпространстве, согласно данному исследованию, обладают США: государственное финансирование этого направления оценивается экспертами в $7 млрд в год, а численность хакеров, работающих на государство в двеять тысяч человек.

Власти США в конце 2016 года обвинили Россия в намерении повлиять на выборы американского президента и хакерских атаках на Демократическую партию. РФ отвергла все подозрения, отметив, что никаких доказательств представлено не было. Ресурс Wikileaks, который обнародовал переписку представителей партии демократов, также отверг предположения о том, что документы были получены от России.