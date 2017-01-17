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Второй раз за неделю на трассе в Карелии перевернулся автобус с людьми

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Питкярантском районе Карелии перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, сообщает ГУ МЧС по региону во вторник.

"17 января в 08.01 по московскому времени пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района привлекалось для ликвидации последствий ДТП", - говорится в сообщении.

Автобус, следовавший по маршруту Вяртсиля - Петрозаводск, вылетел в кювет на 351-м км федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала". Во время ДТП в салоне находилось шесть человек. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее, 14 января, на трассе "Сортавала" перевернулся автобус с туристами из Санкт-Петербурга. Тогда в ДТП погибла 60-летняя женщина, еще несколько человек получили травмы.

Теги: Карелия
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