Глава СПЧ поддержал решение Европейского суда о неправомерности "закона Димы Яковлева"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов высказался в поддержку решения Европейского суда по правам человека, который признал неправомерным запрет усыновления российских детей гражданами США.

"Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские", - сообщил Федотов "Интерфаксу" во вторник.

Он напомнил, что в СПЧ с самого начала выражали сомнение по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на ущемление прав российских граждан со стороны властей США.

"Закон Димы Яковлева" предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

"Нужно иметь в виду, что так называемый "закон Димы Яковлева" был ответом на "список Магнитского", который был принят Конгрессом США. И ответ на "список Магнитского" должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям", - пояснил Федотов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в "законе Димы Яковлева".

Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым отказали усыновлении детей в РФ, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей.

В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.