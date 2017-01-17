Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Совет Госдумы вычеркнул январскую сессию ПАСЕ из графика ее международной деятельности, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Сегодня на Совете Думы рассмотрели план международной работы, внесли дельные коррективы. (...) Решили вычеркнуть этот пункт (о ПАСЕ), принято принципиальное решение, что наша делегация на сессию ПАСЕ не поедет", - сказал Миронов журналистам во вторник.

Он отметил, что ранее пункт о поездке на январскую сессию ПАСЕ находился в плане с той оговоркой, что российской делегации будут даны гарантии беспрепятственной работы в ассамблее.