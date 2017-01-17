Против Павленского не стали возбуждать дело об избиении актера

Проверка по заявлению актрисы того же "Театра.doc" о насильственных действиях сексуального характера продолжается

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция отказалась возбуждать в отношении художника-акциониста Петра Павленского уголовное дело об избиении актера "Театра.doc", сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат художника Ольга Динзе.

"Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки заявления о якобы избиении Павленским актера театра. В настоящее время оно не отменено", - сказала Динзе, добавив, что если постановление не будет обжаловано, то вступит в законную силу.

Между тем в отношении Павленского продолжается доследственная проверка по заявлению актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной о насильственных действиях сексуального характера, отметила Динзе.

"Вообще весь этот материал в СМИ об избиении появился в свете комментария Петра о заявлении Слониной. Руководство театра пытается создать ему (Павленскому - ИФ) характеризующие данные, что якобы он склонен к насилию. В действительности это дело с якобы произошедшим избиением погибло уже давно", - сказала адвокат.

Обвинение в сексуальном насилии

Накануне в пресс-службе столичного главка СКР "Интерфаксу" подтвердили проведение доследственной проверки по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера. При этом источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что на данном этапе проверки состава преступления не выявлено, уголовное дело не возбуждено.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и его гражданской супругой Ольгой Шалыгиной насильственных действий сексуального характера. Художник сообщил телеканалу "Дождь", что Слонина была у него дома 4 декабря, после чего и написала заявление, но утверждения о сексуальном насилии назвал "доносом".

Павленский рассказал, что его вместе с женой отвезли на допрос из аэропорта "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился около семи часов, после чего их отпустили, сказав явиться по первому звонку. После этого Павленский с гражданской женой и двумя их детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, а оттуда вылетел во Францию. Павленский утверждает, что если уголовному делу будет дан ход, он будет просить политическое убежище в этой стране.

Также в минувший понедельник сценарист и продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский сообщил, что актер театра Василий Березин написал на Павленского и Шалыгину заявление об избиении.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.