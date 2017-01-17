Главные новости
В миреЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"
В РоссииПротив Павленского не стали возбуждать дело об избиении актераЭкономикаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
В России

Против Павленского не стали возбуждать дело об избиении актера

Есть обновление от 15:41

Проверка по заявлению актрисы того же "Театра.doc" о насильственных действиях сексуального характера продолжается

Против Павленского не стали возбуждать дело об избиении актера
Художник Петр Павленский
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полиция отказалась возбуждать в отношении художника-акциониста Петра Павленского уголовное дело об избиении актера "Театра.doc", сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат художника Ольга Динзе.

"Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки заявления о якобы избиении Павленским актера театра. В настоящее время оно не отменено", - сказала Динзе, добавив, что если постановление не будет обжаловано, то вступит в законную силу.

Между тем в отношении Павленского продолжается доследственная проверка по заявлению актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной о насильственных действиях сексуального характера, отметила Динзе.

"Вообще весь этот материал в СМИ об избиении появился в свете комментария Петра о заявлении Слониной. Руководство театра пытается создать ему (Павленскому - ИФ) характеризующие данные, что якобы он склонен к насилию. В действительности это дело с якобы произошедшим избиением погибло уже давно", - сказала адвокат.

В РоссииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииЧитать подробнее

Обвинение в сексуальном насилии

Накануне в пресс-службе столичного главка СКР "Интерфаксу" подтвердили проведение доследственной проверки по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера. При этом источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что на данном этапе проверки состава преступления не выявлено, уголовное дело не возбуждено.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и его гражданской супругой Ольгой Шалыгиной насильственных действий сексуального характера. Художник сообщил телеканалу "Дождь", что Слонина была у него дома 4 декабря, после чего и написала заявление, но утверждения о сексуальном насилии назвал "доносом".

Павленский рассказал, что его вместе с женой отвезли на допрос из аэропорта "Шереметьево", куда они прилетели из Варшавы. Разговор со следователем длился около семи часов, после чего их отпустили, сказав явиться по первому звонку. После этого Павленский с гражданской женой и двумя их детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, а оттуда вылетел во Францию. Павленский утверждает, что если уголовному делу будет дан ход, он будет просить политическое убежище в этой стране.

Также в минувший понедельник сценарист и продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский сообщил, что актер театра Василий Березин написал на Павленского и Шалыгину заявление об избиении.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. За свою последнюю громкую акцию - поджог двери здания ФСБ на Лубянке - он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

Теги: Петр Павленский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Акционист Павленский стал фигурантом дела о побояхАкционист Павленский стал фигурантом дела о побоях
Ранее адвокат художника Ольга Динзе заявила, что полиция не стала возбуждать на него уголовное дело о побояхПодробнее
Минздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилейМинздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилей
Поводом для разговоров о таких полномочиях стала гибель 21-летнего молодого человека на Камчатке, после того как автомобиль не пропустил "скорую помощь"Подробнее
Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"
Суд обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детейПодробнее
Свердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницуСвердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницу
Она заявила, что напишет письмо уполномоченному по правам человека в РФ, а также выразила готовность обратиться к президенту с просьбой о помилованииПодробнее
Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колониюДадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию
Оппозиционер хочет вниманием к своей ситуации защитить от пыток других заключенныхПодробнее
Лавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФ
Он напомнил о попытке завербовать сотрудника генконсульства, который собирался купить лекарства для экс-премьера Евгения ПримаковаПодробнее
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
Положительная тенденция наметилась еще в прошлом августе, сообщил Максим ТопилинПодробнее
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"
В РоссииПротив Павленского не стали возбуждать дело об избиении актераЭкономикаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 годаВ РоссииЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФ
Найденный накануне под Бишкеком черный ящик "Боинга" оказался обычным обломком
Акционист Павленский стал фигурантом дела о побоях
Минздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилей
"Почта России" в 2017 году внедрит электронную очередь в 1,35 тысячи отделений
На месте крушения "Боинга" под Бишкеком нашли второй черный ящик
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Против Павленского не стали возбуждать дело об избиении актера
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи