Минздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилей

Поводом для разговоров о таких полномочиях стала гибель 21-летнего молодого человека на Камчатке, после того как автомобиль не пропустил "скорую помощь"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минздрав РФ не выступал с инициативой разрешить водителям "скорой помощи" таранить автомобили, препятствующие их движению. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Олег Салагай.

"Министерство с такой инициативой не выступало", - сказал он. Салагай отметил, что подобные предложения звучали от общественности.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Минздраве обсуждался вопрос о возможности предоставления "скорым" таранить не пропускающие их автомобили.

Эти сообщения появились после вызвавшего общественный резонанс инцидента, который произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском.

Тогда "скорая помощь" выехала на экстренный звонок к умирающему 21-летнему молодому человеку. Через три минуты после звонка "скорая" была уже недалеко от дома. Но узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. На сигналы водителя "скорой помощи" и обращение по громкой связи женщина-водитель не отреагировала. Зато вышел ее пассажир - мужчина, который начал оскорблять медработников. Бригаде "скорой" пришлось вызвать наряд ГИБДД. В результате медики прибыли на место вызова через 13 минут и констатировали смерть молодого человека.

Тем временем, в декабре 2016 года газета "Известия" сообщила о предложении зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, лидера общественного движения "Стопхам" Дмитрия Чугунова разрешить автомобилям "скорой помощи" и МЧС таранить неправильно припаркованные машины, которые мешают им заехать во двор.

Координатор общества "Синих ведерок" (ОСВ) Петр Шкуматов отметил тогда неактуальность идеи о таране скорой помощью препятствий. "В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) давным-давно существует статья 2.7 (крайняя необходимость), которая позволяет отступать от правил дорожного движения в ситуациях форс-мажора", - сказал Шкуматов, комментируя инициативу общественников.