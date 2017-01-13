Появилась петиция о реальном сроке для не пустивших "скорую" к умирающему на Камчатке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя и ее пассажира, которые вечером 10 января блокировали проезд "скорой помощи" к умирающему 21-летнему юноше в Петропавловске-Камчатском.

Автор петиции Никита Ронжин из Красноярска требует назначить им реальный срок наказания, а также просит Генпрокуратуру и СКР взять на контроль расследование уголовного дела. Под петицией, размещенной в четверг вечером, уже подписались более 2 тысяч. человек.

Автор отмечает, что случай в Петропавловске-Камчатском - "это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек". "Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", - считает автор петиции.

По его мнению, штраф в размере 500 рублей - "совершенно не соразмерное наказание с последствием данного деяния".

Как сообщалось ранее, 10 января "скорая помощь" выехала на экстренный звонок к умирающему 21-летнему юноше. Через три минуты после звонка врачи уже были недалеко от дома, но узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. На сигналы водителя "скорой" и обращение по громкой связи женщина-водитель не отреагировала. Зато вышел ее пассажир - мужчина, который начал оскорблять медработников. Бригаде "скорой" пришлось вызвать наряд ГИБДД. В результате медики прибыли на место вызова через 13 минут и констатировали смерть молодого человека.

СУ СКР по Камчатскому краю проводит проверку по данному факту, чтобы дать правовую оценку действиям всех сторон инцидента.

В соцсетях накануне появилось сообщение родственников умершего молодого человека: "Обращаюсь к мужчине и женщине, которые вечером 10 января 2017 года на машине не пропускали "скорую" к дому Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, "скорая" не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но! Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать "скорую помощь". Бог Вам судья!".