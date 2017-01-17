Защита Павленского опровергла заведение на него дела о побоях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Защита художника-акциониста Петра Павленского настаивает, что уголовное дело о побоях на него не возбуждалось, заявила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Динзе.

"Вчера мы получили информацию от участкового о том, что было отказано в возбуждении дела в отношении Петра Павленского. Кроме того, уголовное дело о побоях возбуждено быть не может, так как это дело частного обвинения, должно решаться через обращение в суд, и органы полиции данные дела не расследуют", - сказала Динзе во вторник.

Она подчеркнула, что об изменении ситуации по делу со вчерашнего дня защите художника ничего не известно.

Ранее во вторник в пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела по статье побои.

"По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что потерпевший обращался за помощью в медучреждение.

В минувший понедельник сценарист и продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский сообщил, что актер театра Василий Березин написал на Павленского и его гражданскую супругу Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

Сам Павленский ранее с гражданской женой и двумя их детьми через Белоруссию уехал на автомобиле на Украину, а оттуда вылетел во Францию. Он утверждает, что если уголовному делу будет дан ход, он будет просить политического убежища во Франции.