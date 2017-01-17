Ярославец избил приехавшего по вызову врача "скорой помощи"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Врач скорой помощи, находясь на вызове у больного во Фрунзенском районе Ярославля, при проведении осмотра подвергся нападению со стороны пациента. Об этом сообщает Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования.

Инцидент произошел 10 января, но известно о нем стало сейчас.

Пациент, который вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, набросился на 62-летнего врача и ударил его по голове. Медработник получил закрытую черепно-мозговую травму.

Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования РФ назначило пострадавшему предусмотренное законодательством страховое обеспечение.

В пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" сообщили, что по факту нападения на врача проводится проверка. После установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного медработнику, будет принято процессуальное решение.