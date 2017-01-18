Москалькова назвала "очень взвешенным" решение ЕСПЧ по делу о "законе Димы Яковлева"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает взвешенным решение Европейского суда по правам человека о признании неправомерным запрета усыновления российских детей гражданами США.

"С участием судьи от России в ЕСПЧ Дмитрием Дедовым обсудили очень взвешенное решение ЕСПЧ по делу о "законе Димы Яковлева"", - написала Москалькова в своем инстаграмме по итогам встречи с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

Она отметила, что также обсудила с председателем суда проблемные вопросы работы Евросуда по рассмотрению обращений граждан России, в частности затягивание сроков рассмотрения дел в ЕСПЧ и отсутствие прозрачности в его работе.

Накануне Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в "законе Димы Яковлева".

Тем самым суд поддержал 45 американских истцов, которым отказали в усыновлении детей в РФ, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 российских детей.

В соответствии с вердиктом суда, Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.