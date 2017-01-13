Более миллиона человек подписали петицию к Обаме о помиловании Сноудена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Петиция с призывом помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в пятницу набрала более миллиона подписей.

Обращение к президенту США Бараку Обаме инициировали руководство Американского союза гражданских свобод, "Международная амнистия" и Human Rights Watch. "Мы передаем подписи 1,1 млн человек по всему миру, которые просят Вас использовать Ваши президентские полномочия для того, чтобы помиловать Э.Сноудена... Мы знаем, что в последние дни Вашего нахождения у власти к Вам поступает большое количество просьб, но мы надеемся, что Вы признаете важность уделения внимания его судьбе", - говорится в петиции.

На сайте www.pardonsnowden.org, где размещена петиция, установлен обратный отсчет до конца приема подписей. Он свидетельствует о том, что крайний срок, когда можно будет поставить подпись, - 20 января, тогда администрация Барака Обамы передаст власть в США команде избранного президента Дональда Трампа.