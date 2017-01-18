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Матвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"

Накануне ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американцами

Матвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с США по так называемому "закону Димы Яковлева" о запрете усыновления американцами российских детей, который не является самоцелью, и при определенных гарантиях США все можно вернуть на круги своя, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

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"Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя". Это не самоцель - держать этот закон", - добавила она.

При этом, по ее словам, с тех пор, как в России был введен запрет на усыновление американцами российских сирот, со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации.

"За эти три года не было ни одной попытки со стороны властей США начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей в Соединенные Штаты Америки, не было сделано ни одного шага попытаться скорректировать то соглашение, которое было, и найти пути решения этой проблемы", - сообщила она.

В то же время Матвиенко заявила, что решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" имеет отдаленное отношение к праву. "Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Накануне Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детей. МИД РФ в свою очередь заявил об отсутствии оснований для корректировки "закона Димы Яковлева" и выразил надежду на пересмотр постановления ЕСПЧ.

28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, получивший название "закон Димы Яковлева", который стал ответом на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года. Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года. "Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Теги: Валентина Матвиенко
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