Число жертв взрыва на заводе в Бийске увеличилось до двух человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Второй из четверых пострадавших накануне при взрыве на Олеумном заводе в Бийске (Алтайский край) скончался в больнице, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"17 января 2017 года около 15:00 по местному времени на территории ФКП "Бийский олеумный завод" произошел взрыв при демонтаже конструкций. В результате четверо работников предприятия получили травмы, двое из которых впоследствии скончались в медицинском учреждении", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось об одном скончавшемся в результате инцидента.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, во вторник при реконструкции одного из цехов Бийского олеумного завода произошел взрыв, после которого были госпитализированы четыре человека. "17 января в 15:02 при демонтаже фундаментов с помощью пневмоинструмента произошел "хлопок" с выбросом фрагментов фундамента", - уточнили в среду в пресс-службе предприятия.

Здание, принадлежащее цеху по производству взрывчатых веществ, не эксплуатировалось более 20 лет, ранее оно было задействовано в производстве октогена, отмечается в сообщении. В здании проводились работы по подготовке к реконструкции. Оборудование было обезврежено и демонтировано.

По факту происшествия создана комиссия, проводится расследование в установленном порядке, отмечает пресс-служба предприятия.

Бийский олеумный завод - предприятие, выпускающее взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также занимающееся производством и утилизацией боеприпасов и их составных частей. Находится в подчинении Минпромторга РФ.