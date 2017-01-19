Африканские страны введут войска в Гамбию из-за отказа президента покинуть пост

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию, если президента страны Яйю Джамме не удастся дипломатическим путем убедить уйти в отставку после истечения его мандата, сообщают в четверг французские СМИ.

В частности, к вводу своих войск готовы Нигерия, Сенегал и Гана. "Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", - заявил официальный представитель сенегальской армии. По его словам, войска находятся в боевой готовности и в полночь начнут вторжение, если Джамме не покинет пост 19 января.

В свою очередь Нигерия отправила около 200 военных и самолеты в Сенегал - единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гамбией. О планах направить армейские подразделения объявил также президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Ранее действующий президент Гамбии Джамме заявил, что отказывается покидать пост главы государства после окончания мандата 19 января.

На президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря, победу одержал оппозиционный лидер Адама Барроу. Однако Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями", и призывает к новым выборам.

Между тем Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Барроу.